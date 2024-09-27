Захарова заявила, что Зеленский убил 127 тысяч бойцов ВСУ, обученных Западом

Страны Запада обучили 127 тыс. военнослужащих ВСУ, а украинский президент Владимир Зеленский привел их к гибели, написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале .

Захарова процитировала Счетную палата США, которая сообщила, что западные страны обучили у себя около 127 тыс. украинских военных.

«А затем Зеленский их убил», — прокомментировала дипломат это заявление.

Ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что украинские солдаты ведут себя в Курской области, как немецко-фашистские оккупанты. Они силой вывозят людей, которые не успели эвакуироваться.