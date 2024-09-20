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Захарова: у РФ есть данные о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у страны есть прямые данные о создании украинской армией концлагерей в российском приграничье. Об этом сообщает ТАСС .

Она отметила, что в эти концлагеря ВСУ сгоняют местных жителей.

«Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области», — сказала Захарова на брифинге на IV Евразийском женском форуме.

Она подчеркнула, что такое поведение было типично для немецко-фашистских оккупантов.

По словам официального представителя МИД, людей в такие лагеря ВСУ сгоняют под дулом автомата.