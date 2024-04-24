Захарова высказалась о тайной поставке ракет ATACMS на Украину

«И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что миру необходимо знать, какую «фигу в кармане держат» американские власти.

Захарова добавила, что Вашингтон, согласно своему до тошноты простому плану, намерен под предлогом «мирных намерений» привлечь всех на конференции по «формуле Зеленского», а в это время Белый дом продолжит наращивать террористический потенциал киевского режима.

Ранее стало известно, что США без публичных объявлений передали Украине баллистические ракеты ATACMS в рамках мартовского пакета военной помощи. В Пентагоне отметили, что снаряды будут применяться только в пределах суверенной территории Украины.