70 работ оперативно выполнили коммунальные службы Подмосковья за выходные дни
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сотрудники Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, в период выходных дней выполнили ряд комплексно-восстановительных мероприятий по поддержанию и улучшению коммунальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, восстановлена проходимость более 50 участков внутриквартальных канализационных сетей в 5 городских округах.
Проведено 18 различных работ в том числе:
- 10 — на сетях водоснабжения,
- 8 — на сетях водоотведения.
Среди прочего, проведены ремонты на сетях холодного водоснабжения в городах Орехово-Зуево и Куровское, а также в деревне Юркино.
Проведена чистка насосов на канализационных насосных станциях в городах Шатура, Лосино-Петровский, Рошаль, в населенных пунктах Пышлицы и Белое Озеро.
Выполнен ремонт и замена оборудования на насосных станциях в городах Куровское и Электросталь, Лосино-Петровский, а также в населенных пунктах Юркино, Ильинский Погост, Туголесский Бор, Тимохово, Аничково и Медное Власово.
Кроме того, специалисты Шатурского водоканала в поселке Белое Озеро промыли 150 м канализационных сетей.
Обеспечен ежедневный контроль за работой станций временного перекачивания стоков в населённых пунктах Куровское, Губино Орехово-Зуевского округа и городе Лосино-Петровский.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.