70 работ оперативно выполнили коммунальные службы Подмосковья за выходные дни

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Сотрудники Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, в период выходных дней выполнили ряд комплексно-восстановительных мероприятий по поддержанию и улучшению коммунальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, восстановлена проходимость более 50 участков внутриквартальных канализационных сетей в 5 городских округах.

Проведено 18 различных работ в том числе:

10 — на сетях водоснабжения,

8 — на сетях водоотведения.

Среди прочего, проведены ремонты на сетях холодного водоснабжения в городах Орехово-Зуево и Куровское, а также в деревне Юркино.

Проведена чистка насосов на канализационных насосных станциях в городах Шатура, Лосино-Петровский, Рошаль, в населенных пунктах Пышлицы и Белое Озеро.

Выполнен ремонт и замена оборудования на насосных станциях в городах Куровское и Электросталь, Лосино-Петровский, а также в населенных пунктах Юркино, Ильинский Погост, Туголесский Бор, Тимохово, Аничково и Медное Власово.

Кроме того, специалисты Шатурского водоканала в поселке Белое Озеро промыли 150 м канализационных сетей.

Обеспечен ежедневный контроль за работой станций временного перекачивания стоков в населённых пунктах Куровское, Губино Орехово-Зуевского округа и городе Лосино-Петровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.