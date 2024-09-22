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Украинские войска вывезли жителей приграничных территорий РФ в неизвестном направлении в начале атаки. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в беседе с политическим обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

Такие данные подтверждаются близкими людьми тех россиян, которым силой не дают вернуться в РФ с территории Курской области, временно находящейся под контролем украинских войск.

Большое количество похищенных украинскими солдатами смогли опознать по записям, которые выкладывали солдаты ВСУ и западные журналисты, незаконно въехавшие в страну.

«В этих районах существуют как минимум несколько мест — подобий «концентрационных лагерей»», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ говорила, что украинские солдаты ведут себя в Курской области, как немецко-фашистские оккупанты. Они силой вывозят людей, которые не успели эвакуироваться.