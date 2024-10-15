Захарова: США «спят и видят», как полыхнет на Корейском полуострове

«Спят и видят, как и здесь полыхнет», — написала она.

По ее словам, это единственная страна, которая повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и все свалить на ими же поневоле вовлеченных», — добавила она.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что Южная Корея вооружается для того, чтобы, с одной стороны, иметь возможность нанести серьезный удар по Северной Корее, а с другой — защититься от возможного ответного удара, в том числе ядерного. «Соединенные Штаты берут на себя обязательства по защите Южной Кореи в случае конфликта», — отметил он.