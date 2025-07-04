Эвелина Бледанс рассказала о состоянии Олега Зубкова после нападения льва

Эвелина Бледанс, известная телеведущая и близкая подруга Олега Зубкова, знаменитого владельца парка львов «Тайган», поделилась новостями о его здоровье, сообщает Общественная Служба Новостей .

По информации от теледивы, Зубков уже выписан из больницы в Краснодаре.

«Я с ним уже говорила. Чувствует он себя гораздо лучше, очень рада, что главный лев нашей страны фактически воскрес. Говорить ему пока тяжело, конечно, но он идет семимильными шагами на поправку», — отметила Бледанс.

Она также упомянула, что Зубков планирует вернуться к своим обязанностям через пару недель.

По ее словам, он полон желания снова работать и очень скучает по своим львам — буквально рвется к ним, а это говорит о его сильном характере. Зубков — хранитель «Тайгана», и без него это место опустело бы, добавила звезда.

Бледанс подчеркнула, что в скором времени обязательно навестит своего друга.