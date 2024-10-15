Политолог рассказал, к чему может привести обострение между КНДР и Южной Кореей

Дальнейшего обострения ситуации не предвидится. Это лишь сигнал Южной Корее о том, что ее усиление может спровоцировать новый виток напряженности. Об этом РИАМО рассказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Однако, скорее всего, стороны найдут общий язык, поскольку ни одна из них не заинтересована в крупномасштабной войне», — сказал Косоруков.

Он добавил, что конфликт между двумя Кореями продолжается уже достаточно долго. Взрыв двух дорог — это, по сути, демонстрация неприятия Северной Кореей усиления военного сотрудничества между Южной Кореей и Соединенными Штатами.

«Северная Корея обладает ядерным оружием и стремится защитить свой суверенитет, тогда как Южная Корея с поддержкой США получает высокоточные ударные системы, включая противобункерные бомбы и ракеты», — рассказал политолог.

Косоруков разъяснил, что Южная Корея вооружается для того, чтобы, с одной стороны, иметь возможность нанести серьезный удар по Северной Корее, а с другой — защититься от возможного ответного удара, в том числе ядерного.

«Соединенные Штаты берут на себя обязательства по защите Южной Кореи в случае конфликта. Однако ситуация вряд ли выйдет из-под контроля — это лишь демонстрация силы, аналогичная напряженности между Израилем и Ираном. Полноценной войны не будет, так как ни США, ни Северная Корея не готовы перейти „Рубикон“ и начать использование ядерного оружия», — добавил эксперт.

Он резюмировал, что Южная и Северная Кореи продолжают отдаляться друг от друга. У Северной Кореи есть надежные союзники в лице России и Китая, с которыми активно развиваются отношения.

«Южная Корея, в свою очередь, традиционно полагается на Соединенные Штаты как своего главного союзника. Однако она также осознает, что находится в сложном стратегическом окружении, и без поддержки США ей будет сложно противостоять внешним угрозам», — заключил Косоруков.