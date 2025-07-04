В Лотошинской больнице обновляют материальную базу

Первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев и председатель совета депутатов Алексей Куликов побывали в Лотошинской больнице, где вместе с главным врачом Алексеем Шиховцевым осмотрели новые приобретения — в рамках инициативного бюджетирования при поддержке депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Сретинского больница получила 38 стульев, 20 столов разных размеров, 7 кушеток, 24 тумбы, 11 шкафов. Все эти обновления позволят посетителям и пациентам учреждения чувствовать себя комфортно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также первый замглавы округа и председатель Совета познакомились с обновленными помещениями отделения неотложной помощи и приемного покоя. Там был сделан ремонт.

«Видно, что за последнее время в Лотошинской больнице происходят качественные улучшения для наших жителей. Больница меняется в лучшую сторону, это радует», — сказал Александр Шагиев. Он подчеркнул, что в этих переменах есть большая заслуга главного врача больницы Алексея Шиховцева.

Также Александр Шагиев и Алексей Куликов пообщались с коллективом и пациентами Лотошинской больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев