Захарова: среди наемников в Брянской области были граждане США и Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что среди наемников в Брянской области были граждане США, Польши и Канады, пишет РИА Новости .

Она отметила, что это пока предварительные данные, которые будут дополняться.

В Брянской области группу лазутчиков с Украины уничтожили при попытке вторгнуться в регион. У одного из убитых была татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США, у погибших также обнаружили иностранные личные вещи и оружие.

Ранее ФСБ показала кадры с боевиками, убитыми при попытке проникнуть в Брянскую область. На кадры попал мужчина с татуировкой второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.