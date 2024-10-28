Появилось видео с убитыми под Брянском диверсантами

ФСБ показала кадры с боевиками, убитыми при попытке проникнуть в Брянскую область. На кадры попал мужчина с татуировкой второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, сообщает РИА Новости .

Спецслужба также показала иностранные оружие, с которым диверсанты хотели проникнуть в российский регион. Боевики были вооружены стрелковым оружием, гранатометом, гранатами.

На диверсантах была военная экипировка заграничного производства. У погибших также нашли молитвенник на польском языке, флаг Канады и другие личные вещи, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Четверых диверсантов уничтожили 28 октября при попытке прорыва под Брянск. Остатки диверсионно-разведывательной группы добили ракетно-артиллерийским ударом.