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Четверых наемников ликвидировали при попытке вторжения в Брянскую область

В Брянской области группу лазутчиков с Украины уничтожили при попытке вторгнуться в регион. У одного из убитых была татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США, у погибших также обнаружили иностранные личные вещи и оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Боевики планировали зайти в область в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Группу атаковали российские военные, уничтожив несколько боевиков. Остатки ДРГ поразили ракетно-артиллерийским ударом.

На теле одного из убитых боевиков нашли наколку американского парашютно-десантного разведывательного полка. У погибших диверсантов также обнаружили иностранные средства связи, вооружение, экипировку и личные вещи. Находки подтверждают принадлежность диверсантов к третьим странам, указали в ФСБ.

28 октября армия Украины также попыталась атаковать комбинат по добыче железной руды в Курской области. Беспилотник ВСУ удалось сбить силами противовоздушной обороны армии России.

