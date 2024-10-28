ВСУ хотели атаковать дроном комбинат по добыче железной руды в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские войска попытались атаковать ОАО «Михайловский ГОК» в Курской области. Это второе в РФ предприятие, которое занимается добычей железной руды, сообщает Mash.
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в 13:48. Он был уничтожен в небе над Железногорском, где находится комбинат.
Дрон целился в пятиэтажное здание «Михайловского ГОКа». Однако благодаря работе средств ПВО урон комбинату нанесен не был.
Ранее в Льговском районе Курской области украинские боевики сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин.