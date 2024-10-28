сегодня в 16:25

ВСУ хотели атаковать дроном комбинат по добыче железной руды в Курской области

Украинские войска попытались атаковать ОАО «Михайловский ГОК» в Курской области. Это второе в РФ предприятие, которое занимается добычей железной руды, сообщает Mash .

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в 13:48. Он был уничтожен в небе над Железногорском, где находится комбинат.

Дрон целился в пятиэтажное здание «Михайловского ГОКа». Однако благодаря работе средств ПВО урон комбинату нанесен не был.

Ранее в Льговском районе Курской области украинские боевики сбросили взрывное устройство с дрона на гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин.