ВСУ взорвали частный автомобиль с двумя мирными парнями под Курском

сегодня в 15:23

Смирнов: под Курском после сброса ВСУ взрывных устройств на авто погибли 2 парня

В Льговском районе Курской области 28 октября из-за действий ВСУ погибли два молодых парня, которые находились в частном автомобиле, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, ВСУ сбросили на автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки транспортного средства погибли два парня, которые в момент происшествия находились в салоне машины.

«Полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал Смирнов.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие продолжают ликвидировать подразделения личного состава ВСУ, а также военную технику, принадлежащую противнику, в Курской области.