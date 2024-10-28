ВСУ взорвали частный автомобиль с двумя мирными парнями под Курском
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Льговском районе Курской области 28 октября из-за действий ВСУ погибли два молодых парня, которые находились в частном автомобиле, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По словам Смирнова, ВСУ сбросили на автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки транспортного средства погибли два парня, которые в момент происшествия находились в салоне машины.
«Полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — написал Смирнов.
Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие продолжают ликвидировать подразделения личного состава ВСУ, а также военную технику, принадлежащую противнику, в Курской области.