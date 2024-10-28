Российские войска 28 октября нанесли удары по ВСУ рядом с населенными пунктами Плехово, Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино и Новоивановка в Курской области. Разгром украинских боевиков в регионе продолжается, сообщает Минобороны РФ.

Отбиты семь контратак противника рядом с населенными пунктами Нижний Клин, Новоивановка и Кремяное. Также боевикам не удалось совершить четыре контратаки рядом с Александрией, Плеховом и Дарьином.

Было уничтожено и ранено около 80 солдат ВСУ. Выведены из строя три бронемашины, четыре авто. Также российские солдаты пленили троих боевиков противника.

Помимо этого, ВКС и ракетные войска России 28 октября нанесли удары по населенным пунктам Басовка, Журавка, Локня, Мирлоги, Павловка, Юнаковка, Катериновка, Мирополье в Сумской области. Там были уничтожены 350 солдат, боевая машина пехоты, шесть бронемашин, семь артиллерийских установок, в том числе пять Paladin, 17 авто и три миномета.

С момента попытки вторжения в Курскую область ликвидированы 27,5 тыс. солдат, 98 боевых машин пехоты, 177 танков ВСУ. Также выведены из строя 40 РСЗО, 57 станций радиоэлектронной борьбы, и другая техника противника.

Ранее газета New York Times выложила материал с опросом свидетелей о том, что ВСУ в Курской области совершили ряд военных преступлений. Там сообщили, что боевики стреляли по всем без разбора автомобилям, которые подъезжали к зоне боевого соприкосновения.