Газета The New York Times опубликовала, со ссылкой на очевидцев, свидетельства о том, что во время вторжения в Курскую область подразделения и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили несколько военных преступлений в отношении гражданского населения этого российского региона, сообщает Газета.ru .

«По любой машине, которая приближалась к этому месту, (прим. ред. — военные ВСУ) открывали огонь», — поделилась российский волонтер Мария Скроб.

Местные жители деревни Куриловка, опрошенные изданием, в том числе те, кто успел эвакуироваться после вторжения украинских войск, подтвердили ее слова. Они заявили, что солдаты ВСУ обстреливали мирное население, прекрасно осознавая, в кого направляют свои пули.

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике.