Президент поддержал предложения по расширению программы социальной газификации

В ходе телемоста по подключению новых объектов к газу секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил Владимиру Путину инициативы по расширению программы социальной газификации. Президент их поддержал, и теперь регионам будут выделены средства на субсидии по газификации.

«Очень важное значение в социально-экономическом развитии региона сыграло подключение котельных социальных объектов. Сейчас мы получаем большое количество обращений о расширении перечня и дополнении его домами культуры в наших сельских территориях. На это действительно есть большой запрос», — сказал Якушев.

Также Владимир Якушев отметил, что «Единая Россия» получила предложение от субъектов Российской Федерации на 1,2 миллиарда рублей на дополнительное подключение домовладений, что позволило бы качественно улучшить жизнь большого количества граждан.

Владимир Путин инициативы «Единой России» поддержал.

«Прошу Правительство Российской Федерации расширить эту программу (социальной догазификации — прим. ред.) и включить в нее также сельские Дома культуры, они выступают центрами общественной жизни на селе. Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования. То есть оказать прямую финансовую помощь, которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу Правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет», — сказал Владимир Путин.

В Московской области, в дополнение к федеральным нормам, для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации. По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Андрея Голубева, она предусматривает не только бесплатное подведение газа к границам участка, но и компенсацию расходов на работы внутри него, а также выплату до 80 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования.

«Воспользоваться программой могут многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий и члены их семей, отдельные категории пенсионеров, инвалиды I группы, семьи с детьми инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны», — пояснил депутат.

В текущем году к газу в регионе подключают еще 5,5 тысячи жилых домов, где проживают свыше 9 тысяч человек. Кроме того, до конца года газ получат более 70 СНТ — это позволит улучшить условия проживания примерно 18 тысяч жителей, сообщил Голубев.

За пять лет реализации президентской программы социальной газификации в Московской области к газу подключили 95 тысяч домовладений. Доступ к природному газу получили 256 тысяч жителей региона, при этом почти 3 тысячи домовладений были газифицированы на льготных условиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.