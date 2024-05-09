Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

Проводимая молдавским лидером Майей Санду политика схожа с экспериментами Третьего рейха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС .

«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — указала дипломат.

Санду, по ее словам, «переписала людей буквально, не спрашивая их, заново по шаблону, по трафарету — наложила и обвела те кружочки, которые нужно, остальные вычеркнули, закрасили и выбросили».

Президент Молдавии в прошлом году одобрила переименование государственного языка с молдавского на румынский.

«В одну секунду молдавский язык по росчерку пера правительства Санду превратился в румынский. А что это, как не элементы геноцида в отношении целого народа?» — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что на встрече с гражданами Молдавии всегда спрашивает, на каком языке они разговаривают.

«Говорят: конечно, на молдавском. Исторически молдавский язык старше румынского», — подытожила Захарова.

Санду, по ее словам, стала «проводником нациствующих идей» и идеологом проплаченных Западом взглядов.

Ранее Захарова проанализировала противоречивые высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, касающиеся украинского конфликта. За ними могут скрываться глубинные исторические факторы, которые связаны с геополитическими амбициями Парижа и невозможностью их реализовать.