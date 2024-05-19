«Красный полумесяц» опроверг информацию об обнаружении вертолета Раиси

сегодня в 21:27

В оперштабе иранского «Красного полумесяца» опровергли информацию об обнаружении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

Press TV ранее сообщало о том, что спасатели нашли упавший вертолет президента Ирана Раиси.

Вертолет с президентом Ирана ранее совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Поисково-спасательная операция осложняется сильным туманом и дождем.

На борту вместе с Раиси летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Информации о состоянии Раиси нет.