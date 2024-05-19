Fars: установлен контакт с 2 пассажирами упавшего вертолета президента Ирана

сегодня в 20:53

Кто эти люди, не сообщается.

Информация о судьбе Раиси по-прежнему неизвестна. Сообщения, поступающие с места крушения, вызывают «очень серьезные опасения», заявил неназванный иранский чиновник агентству Reuters.

Вертолет президента Ирана ранее совершил жесткую посадку у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан.

Агентство Irna сообщало, что первые спасатели прибыли к месту ЧП, однако их работу затрудняет плохая погода — сильный туман, ветер и дождь.