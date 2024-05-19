Fars: установлен контакт с 2 пассажирами упавшего вертолета президента Ирана
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Установлен контакт с двумя пассажирами упавшего вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси, передает агентство Fars.
Кто эти люди, не сообщается.
Информация о судьбе Раиси по-прежнему неизвестна. Сообщения, поступающие с места крушения, вызывают «очень серьезные опасения», заявил неназванный иранский чиновник агентству Reuters.
Вертолет президента Ирана ранее совершил жесткую посадку у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан.
Агентство Irna сообщало, что первые спасатели прибыли к месту ЧП, однако их работу затрудняет плохая погода — сильный туман, ветер и дождь.