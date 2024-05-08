Захарова: Париж вынужден подчиняться чужой воле

Офпред МИД России Мария Захарова попыталась проанализировать причины недавних противоречивых высказываний президента Франции Эммануэля Макрона по поводу конфликта на Украине. По ее словам, за этими заявлениями кроются глубинные исторические факторы, связанные с геополитическими амбициями Парижа и невозможностью в полной мере их реализовать.

Захарова иронично процитировала строчку из известной песни: «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?», намекая на двусмысленность позиции Макрона. С одной стороны он заявил, что Франция не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с ее народом. С другой — выразил намерение и дальше беспрекословно поддерживать Киев военной помощью, заметила Захарова.

По мнению российского дипломата, объяснение такой амбивалентности следует искать в совокупности различных факторов. Это и личностные качества самого Макрона, и внутри- и внешнеполитическая ситуация, в которой оказалась современная Франция.

Захарова напомнила, что исторически Франция всегда имела большие геополитические амбиции и стремилась играть роль великой державы на мировой арене. Однако сейчас Парижу приходится подчиняться чужой воле и выполнять распоряжения Евросоюза, НАТО и США в частности.

«Представляете, какой дуализм, какая страшная амплитуда между тем, что хочется — сохранить величие и независимость, и тем, что есть на сегодняшний момент — абсолютное подчинение чужой воле», — резюмировала российский дипломат в эфире радио Sputnik.

Таким образом Захарова дала понять, что двойственность риторики Макрона — следствие невозможности Франции проводить полностью самостоятельную политику.