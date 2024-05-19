Верховный лидер Ирана надеется, что Ибрагим Раиси выжил
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил надежду, что президенту страны Ибрагиму Раиси и его делегации удалось выжить после жесткой посадки вертолета в Восточном Азербайджане, сообщает РИА Новости.
Видеозапись первого выступления Хаменеи после ЧП опубликовало иранское агентство IRNA.
«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — заявил Хаменеи.
В воскресенье вертолет иранского президента совершил жесткую посадку около села Узи в провинции Восточный Азербайджан. Также на борту находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдулахиян. Иранская делегация на 3 вертолетах возвращалась в Иран после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При этом только 2 вертолета долетели до места назначения.
Как заявил иранский чиновник агентству Reuters, после сообщений об инциденте с вертолетом жизни Раиси и Абдулахияна находятся «под угрозой».
Плохая погода и труднодоступность предполагаемого места падения борта осложняют поиски спасателям, трое из которых пропали.