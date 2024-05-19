сегодня в 20:01

Три спасателя пропали при поисках упавшего вертолета президента Ирана

«Красный полумесяц» сообщил о пропаже трех спасателей, которые искали упавший вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту, пишет The Guardian со ссылкой на представителя организации.

Также в там добавили, что поисковая работа замедлится, потому что в предполагаемом месте авиакатастрофы уже темно и холодно.

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан. Спасателям мешает плохая погода и труднодоступность предполагаемого места падения борта.

Жизни президента Ирана и главы МИД «под угрозой» после сообщений об инциденте с вертолетом, заявил Reuters иранский чиновник.

Иранские агентства и другие СМИ призывают молиться за здоровье президента.