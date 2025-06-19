Захарова: Россия ждет извинений от итальянского СМИ за слова об ударе по Кремлю

Представитель итальянской телекомпании Rai в соцсети призвал атаковать Кремль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ заявила, что руководство СМИ должно принести извинения за его слова, сообщает РИА Новости .

По ее словам, также официальные итальянские лица также должны выступить с извинениями. В своем заявлении им следует сказать, что «это не норма для Италии — такая разнузданность и такая вседозволенность».

Автором провокационных слов с призывом ударить по Кремлю стал директор по институциональным связям Rai Марко Фриттелла. На прошлой неделе он оставил свой комментарий под постом в соцсети Х, в котором говорилось, что в Москве якобы одновременно присутствуют президент РФ Владимир Путин, экс-президент Сирии Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Фриттелла написал: «Достаточно было бы одной точной ракеты». Затем его комментарий пропал.

Ранее Захарова заявила, что удары Израиля по мирным ядерным объектам Ирана опасны. Она также отметила, что позиция западных СМИ о ситуации на Ближнем Востоке вызывает у нее непонимание.