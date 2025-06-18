Захарова заявила, что удары Израиля по мирным ядерным объектам Ирана опасны

Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув, что данные действия очень опасны. Более того, известно, что мирный характер попавших под удар иранских объектов ранее был подтвержден инспекторами МАГАТЭ.

«Очевидно, наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, которая носит мирный характер, это качество было подтверждено МАГАТЭ. Это крайне опасно», — заявила Захарова.

Также дипломат добавила, что позиция западных СМИ о ситуации на Ближнем Востоке вызывает у нее непонимание. Обычно в условиях ядерной угрозы они по традиции уделяют особе внимание вопросу экологии и правам человека. Однако в нынешней ситуации в условиях конфликта Ирана и Израиля, по мнению Захаровой, СМИ решили «включить стратегическое молчание».