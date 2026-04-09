Захарова: Россия пригласила Кубу к участию на ПМЭФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия пригласила Кубу к участию на ПМЭФ, но ответа пока не поступило, сообщают «Известия».
«Приглашение Кубе на ПМЭФ направлено. Ответа пока не поступило», — говорится в сообщении.
Мероприятие в этом году состоится 3–6 июня. По традиции его посетит президент России.
Президент РФ Владимир Путин выступит с содержательной речью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
