Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью

Президент РФ Владимир Путин выступит с содержательной речью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Мероприятие в этом году состоится 3–6 июня. По традиции его посетит глава государства.

«Всегда президент принимает участие, всегда выступление», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что все ждут выступления Путина на ПМЭФ. Песков уточнил, что в этом году оно «тоже будет содержательное».

В прошлые годы в ходе своих выступлений на форуме глава государства поднимал самые актуальные вопросы мировой экономики и места России в ней.

