Захарова раскритиковала Харрис за речь перед сторонниками

сегодня в 05:07

Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно отозвалась о манере выступления вице-президента США Камалы Харрис после поражения на выборах главы государства.

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На приложенной к сообщению фотографии видны суфлеры, которые находятся возле трибуны, с которой выступала политик перед своими сторонниками в Университете Говарда в Вашингтоне.

Харрис пообещала мирно передать власть выигравшему выборы республиканцу Дональду Трампу, но продолжить борьбу за «будущее Америки».

Трамп одержал убедительную победу на выборах президента США 5 ноября 2024 года.