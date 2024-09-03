Британский политик заявил, что увеличение вдвое количества стран-участниц БРИКС указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи. По его мнению, они могут оказаться потенциально опасными.

Захарова ответила на слова Брауна. Она заявила, что рост числа стран-членов БРИКС говорит о решимости мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам и не допускать разрушительного влияния Запада с его либеральной диктатурой.

Кроме того, по ее словам, увеличение числа стран-членов БРИКС указывает на то, что мир решил «скинуть с себя ярмо неоколониального гнета».

Также она отметила, что Лондону стоило бы обратить внимание на реальные опасности, которые грозят ему из-за наступившей в Британии вследствие либерального декаданса технологической деградации.

Ранее Захарова назвала нацизмом высказывания премьера Литвы, которая заявила, что Киев и Вильнюс будут праздновать завершение конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».