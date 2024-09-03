Захарова прокомментировала слова Брауна про рост числа стран-членов БРИКС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, который назвал опасным рост числа стран-членов БРИКС.
Британский политик заявил, что увеличение вдвое количества стран-участниц БРИКС указывает на стремление мирового сообщества формировать более оппортунистические связи. По его мнению, они могут оказаться потенциально опасными.
Захарова ответила на слова Брауна. Она заявила, что рост числа стран-членов БРИКС говорит о решимости мирового сообщества развиваться согласно своим национальным интересам и не допускать разрушительного влияния Запада с его либеральной диктатурой.
Кроме того, по ее словам, увеличение числа стран-членов БРИКС указывает на то, что мир решил «скинуть с себя ярмо неоколониального гнета».
Также она отметила, что Лондону стоило бы обратить внимание на реальные опасности, которые грозят ему из-за наступившей в Британии вследствие либерального декаданса технологической деградации.
Ранее Захарова назвала нацизмом высказывания премьера Литвы, которая заявила, что Киев и Вильнюс будут праздновать завершение конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».