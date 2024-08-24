Захарова назвала нацизмом высказывания премьера Литвы о русских

Таким образом дипломат отреагировала на обращение литовского премьера Ингриды Шимоните к жителям Украины по случаю Дня независимости. Во время поздравления премьер-министр сказала, что Киев и Вильнюс будут праздновать завершение конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что вести диалог с украинской властью, которая уничтожает мирных жителей РФ, не о чем.