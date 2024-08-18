Захарова рассказала, будет ли Россия о чем-то разговаривать с киевским режимом

Захарова: России не о чем говорить с украинской властью после попытки вторжения

Вести диалог с украинской властью, которая уничтожает мирных жителей РФ, не о чем, передает ТАСС заявление официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Она назвала вылазку ВСУ в Курскую область бандитской. Украинские солдаты «уничтожали врачей, волонтеров и спасателей». Они также стреляли по автомобилям мирных жителей.

Также Захарова отметила, что украинские солдаты занимались разграблением и создавали угрозы для ядерной безопасности. С людьми, которые делают такое, вести диалог России не о чем.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли около 300 бойцов на курском направлении. Помимо этого, российским солдатам удалось уничтожить танки и бронетехнику противника.