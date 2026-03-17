Захарова прокомментировала санкции против российских журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала санкции Евросоюза в отношении российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова.
Она отметила, что в Евросоюзе «распознали» в Мацкявичюсе и Ключенкове «главный источник угроз для мирового информационного общества». При этом в ЕС не хотят обращать внимание на другие проблемы, связанные с рисками для работы журналистов.
«Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны», — отметила дипломат.
Ранее Европейский союз ввел санкции против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель.
