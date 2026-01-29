Журналистов Губерниева, Зарубина и Андрееву включили в санкционный список ЕС
Европейский союз ввел санкции против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, сообщает ТАСС.
Также под евросанкции попали артисты Роман Чумаков (псевдоним — Рома Жиган) и Сергей Полунин.
ЕС обвинил журналистов и артистов в реализации и поддержке действий правительства РФ по украинскому конфликту в рамках их профессиональной деятельности.
Персональные санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд на территорию объединения и блокирование в евробанках любых финансовых активов указанных лиц, если их найдут.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена продолжить ужесточение санкционного давления на Россию.
