сегодня в 18:55

Журналистов Губерниева, Зарубина и Андрееву включили в санкционный список ЕС

Европейский союз ввел санкции против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, сообщает ТАСС .

Также под евросанкции попали артисты Роман Чумаков (псевдоним — Рома Жиган) и Сергей Полунин.

ЕС обвинил журналистов и артистов в реализации и поддержке действий правительства РФ по украинскому конфликту в рамках их профессиональной деятельности.

Персональные санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд на территорию объединения и блокирование в евробанках любых финансовых активов указанных лиц, если их найдут.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена продолжить ужесточение санкционного давления на Россию.

