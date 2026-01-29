Макрон: Париж работает над новым пакетом антироссийских санкций

сегодня в 04:02

Франция намерена продолжить ужесточение санкционного давления на Россию. Об этом в среду, 28 января, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в публикации на своей странице в социальной сети X по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию… Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне», — написал французский лидер.

Макрон также подтвердил готовность Парижа поддерживать Киев в рамках так называемой «Коалиции желающих» — инициативы по углублению военной поддержки Украины рядом западных стран. Президент Франции пообещал «продолжать усилия» по пресечению деятельности «теневого флота», используемого, по мнению Запада, для обхода санкционных ограничений на поставки российской нефти.

С 2022 года против России было введено беспрецедентное количество ограничительных мер. По подсчетам аналитических агентств, их число приближается к 31 тысяче, включая 19 пакетов санкций со стороны Европейского союза.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна справилась с этим давлением, а в Москве называют санкции неэффективными.

