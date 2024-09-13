Захарова прокомментировала назначение журналистки Зейналовой послом РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале , что ей задали много вопросов по поводу назначения журналистки Ирады Зейналовой послом страны в Республике Маврикий. Обращающиеся спрашивают, как телеведущая смогла занять дипломатическую должность.

Захарова отметила, что в МИД РФ обычно не комментируют назначения послов в те или иные страны. Однако в истории страны было много случаев, когда журналисты становились дипломатами.

«Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — отметила Захарова.

Во многих странах мира послами тоже назначают телеведущих. При этом Ирада Зейналова — журналист-международник, у которой есть своя аналитического программа. Захарова добавила, что женщина также окончила дипломатическую академию МИД РФ.

Зейналова известна россиянам по большей части благодаря старому вирусному видео. На нем во время съемки репортажа она говорит лезущему в кадр ребенку: «мальчик, иди в **** отсюда».

Ранее указ о назначении Зейналовой подписал президент России Владимир Путин. Она заняла должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в стране.