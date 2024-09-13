Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий

Российский президент Владимир Путин назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ размещен на портале опубликования официальных правовых актов.

Зейналова — российская журналистка. Она родилась в 1972 году в Москве. Карьеру на телевидении начала в 1997 году. Работала корреспондентом и ведущей новостных программ.

С 2016 года она ведет аналитическую программу «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

Указ от 13 сентября 2024 года о назначении Зейналовой чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий был подписан российским лидером.