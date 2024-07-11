Захарова призвала подвергнуть осуждению совершивших теракт в Шебекине

сегодня в 22:16

Намеренный теракт против детей произошел в Шебекине, дрон ВСУ атаковал детей, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство, - написала она.

Также Захарова отметила, что было совершенно намеренное нападение на детей.

Представитель МИД призвала к немедленному международному осуждению Киева.

Ранее по словам главы региона губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство с дрона во двор многоквартирного дома, где играли дети. В итоге пятеро школьников пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.