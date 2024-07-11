Пятеро детей пострадали после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область

Киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Шебекино, в ходе которой травмы различной степени тяжести получили пятеро детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам главы региона, ВСУ намеренно сбросили взрывное устройство с дрона во двор многоквартирного дома, где играли дети. В итоге пятеро школьников пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

«Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ», — уточнил Гладков.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что во дворе, куда ВСУ сбросили взрывное устройство, нет военных объектов и не было военнослужащих. Там играли пятеро мальчишек, одному из которых всего восемь лет.

Ранее Гладков писал, что во время атаки дронов ВСУ пострадали шесть человек. Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь.