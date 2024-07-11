Четыре страны НАТО договорились о разработке крылатых ракет большой дальности

Франция, Германия, Италия и Польша на полях саммита НАТО в Вашингтоне договорились о совместной разработке крылатых ракет большой дальности, сообщает ТАСС.

Страны заключили соглашение о том, что снаряды будут иметь дальность более 500 км. По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, речь идет о ракетах дальностью свыше 1 000 км. Им удастся достигать российский целей с территории Германии.

Итальянские СМИ уточняют, что документ подписали для укрепления наземной обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО постепенно все ближе подбирается к российским границам, а это требует от РФ принятия ответных мер.