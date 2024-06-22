Захарова предупредила об ответе в случае закрытия визовых центров РФ в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия адекватно отреагирует, если Соединенные Штаты закроют российские визовые центры и дипломаты потеряют налоговые привилегии, сообщает ТАСС .

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — заявила Захарова.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране.

По словам Антонова, в связи с этим на дипломатов и консулов из РФ ложится дополнительная нагрузка.