Захарова предупредила об ответе в случае закрытия визовых центров РФ в США
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия адекватно отреагирует, если Соединенные Штаты закроют российские визовые центры и дипломаты потеряют налоговые привилегии, сообщает ТАСС.
«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — заявила Захарова.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране.
По словам Антонова, в связи с этим на дипломатов и консулов из РФ ложится дополнительная нагрузка.