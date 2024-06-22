Посол Антонов: США закрывают визовый центр России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американская администрация закрывает оба отделения визового центра РФ в Соединенных Штатах, а также лишает российских дипломатов возможности не платить налоги в стране, сообщает ТАСС .

По словам Антонова, в связи с этим на российских дипломатов и консулов ложится дополнительная нагрузка, однако они будут продолжать работать и не бросят соотечественников.

«Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением. Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов <…>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — пояснил он.

Посол уточнил, что Америка не пояснила, почему так поступила.

Ранее Антонов отметил, что он не видит перспектив в деградации отношений между Россией и Америкой, не говоря уже об улучшении ситуации.