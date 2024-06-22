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Посол Антонов: нет перспектив даже паузы в деградации отношений России и США

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что он не видит перспектив в деградации отношений между Россией и Америкой, не говоря уже об улучшении ситуации, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы, чтобы вы поняли: никаких перспектив, возможностей для некоей остановки даже — не потепления, не улучшения, а остановки (ухудшения) в российско-американских отношениях — я не усматриваю», — добавил он.

По словам Антонова, отношения между двусторонними дипломатическими организациями также ухудшаются.

Ранее американский президент Джо Байден решил приостановить одобрение ряда новых проектов по производству СПГ, что помешало Украине завершить крупную сделку по закупке газа.