Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с задержкой граждан на литовской границе. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

По словам Марии Захаровой случай с задержанием автобуса с гражданами Молдовы на литовской границе и проверок на детекторе лжи показывает отношение к правам людей.

Она отметила, что в данном инциденте для ОБСЕ и Совета Европы нет ничего предосудительного, ведь они просто не замечают унижения человеческого достоинства.

Для Совета Европы права человека очень абстрактны и могут применяться только в интересах того или иного государства.