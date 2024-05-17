Мэр Днепропетровска Филатов: городу грозит коллапс на фоне мобилизации

Украинскому Днепропетровску грозит коллапс общественного транспорта на фоне мобилизации водителей, заявил мэр города Борис Филатов. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал чиновник.

Филатов призвал думать головой «инициативных товарищей» по военкоматам. По его мнению, следует пересмотреть подлежащих призыву в ряды вооруженных сил категории военнообязанных.

Под мобилизацию не должны попадать сотрудники предприятий критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнь в тылу, подытожил он.