Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал он.

Upd: сигнал был отменен спустя 20 минут.

В прошлый раз сигнал опасности был объявлен около 19:00. Позже Гладков сообщил, что Белгород и район подверглись атаке двух беспилотников. Один дрон упал на проезжую часть, но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Второй БПЛА сбили в районе села Пушкарное.