Экономист Сакс указал на «очень острые» политические конфликты внутри Украины
Украинский президент Владимир Зеленский рискует столкнуться с чем угодно на фоне обострения ситуации в стране, считает экономист из США Джеффри Сакс. Его слова приводит РИА Новости.
«Так много всего может произойти прямо сейчас, потому что солдаты не выполняют приказы, есть открытые, очень острые конфликты между политическими лидерами на Украине», — заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Глава государства, по словам Сакса, получает предупреждения о наступлении ВС РФ и падении линий обороны, а ВСУ при этом уступают российским силам. При этом американская помощь была выброшена на ветер, добавил экономист.
Сам же Зеленский потерял конституционный статус. Де-факто лидером Украины он перестанет быть уже в следующий вторник, напомнил Сакс.
Президент отказался проводить выборы, которые были намечены на 31 марта на фоне военного положения и всеобщей мобилизации.