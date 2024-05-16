Экономист Сакс указал на «очень острые» политические конфликты внутри Украины

Украинский президент Владимир Зеленский рискует столкнуться с чем угодно на фоне обострения ситуации в стране, считает экономист из США Джеффри Сакс. Его слова приводит РИА Новости .

«Так много всего может произойти прямо сейчас, потому что солдаты не выполняют приказы, есть открытые, очень острые конфликты между политическими лидерами на Украине», — заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Глава государства, по словам Сакса, получает предупреждения о наступлении ВС РФ и падении линий обороны, а ВСУ при этом уступают российским силам. При этом американская помощь была выброшена на ветер, добавил экономист.

Сам же Зеленский потерял конституционный статус. Де-факто лидером Украины он перестанет быть уже в следующий вторник, напомнил Сакс.

Президент отказался проводить выборы, которые были намечены на 31 марта на фоне военного положения и всеобщей мобилизации.