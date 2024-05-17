17 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день ежегодно в мире празднуют День рождения Интернета, пульмонологи отмечают профессиональный праздник, а незаслуженно обиженные кем-то православные обращаются за заступничеством к святой Пелагее.

День рождения Интернета

Всемирная Паутина родилась 17 мая 1991 года, когда официально утвердили стандарт для виртуальных страниц WWW (World Wide Web). С тех пор этот день считается днем рождения интернета, без которого уже невозможно представить жизнь современного человека.

Тимоти Бернерсу-Ли совместно с Робертом Кайо оформили первые веб-страницы, благодаря чему у населения всего мира появилась возможность обмениваться письмами через виртуальную почту и скачивать файлы.

В день рождения интернета нет каких-либо особых традиций и ритуалов, но пользователи Сети могут отметить его, сделав копию своей электронной информации, установить надежный антивирус на электронные устройства и убедиться в надежности паролей.

День пульмонолога

Официальный профессиональный праздник у пульмонологов — врачей, чья работа связана с человеческими органами дыхания, появился относительно недавно. Его учредили в 1997 году.

Медики этой специальности не только помогают вылечиться от заболеваний легких или всей дыхательной системе, но еще помогают людям бросить курить. До конца XX века лечением болезней легких занимались фтизиатры.

Пелагея Заступница

Православные всего мира 17 мая поклоняются святой Пелагее. Эту святую деву считают покровительницей и заступницей невинных девушек и птиц. В народе праздник также называют «Днем баклушников».

Ежегодно 17 мая принято рубить баклуши — заготовки, из которых мастера вырезают и вытачивают деревянные ложки, затем украшают их резьбой или росписью.

Верующие соблюдают ряд традиций в день Пелагеи Заступницы. Невинно обиженные просят заступничества у святой, а аграрии проводят обряды по отпугиванию вредителей от огородов и полей.

Именины

Именины 17 мая празднуют Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифop и Мария.