Модаббер: Украина заняла враждебную позицию по отношению к Ирану

Иранская сторона неоднократно предлагала украинским властям пути урегулирования конфликта в стране, однако Киев игнорирует их и занимает враждебную к Тегерану позицию, заявил иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер в беседе с РИА Новости .

Он напомнил, что кризис в стране спровоцировало расширение Североатлантического альянса, которое также противоречит и интересам Тегерана.

«До настоящего момента Тегеран несколько раз высказывал украинской стороне предложения как посредник, однако политика правительства Зеленского всегда доказывала, что Киев не двигается в сторону разрешения этого кризиса и проявления внимания к дружеским предложениям, основанным на устранении вражды», — пояснил Модаббер.

Также эксперт обратил внимание, что Украина заняла сторону Израиля, когда ЦАХАЛ разрушил иранское консульство в столице Сирии. Киев тогда осудил ответные действия Ирана. Корни украинского кризиса, по словам Модаббера, произрастают из американской политики и планов по расширению НАТО.