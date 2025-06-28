Потомков нацистов не случайно ставят на руководящие посты в странах коллективного Запада. Здесь заметная тенденция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Такими словами она прокомментировала новости о том, что на пост главы Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) была утверждена Блейз Метревели, чей дед был известным нацистским коллаборационистом и военным преступником в годы Второй Мировой войны. Выяснилось, что мужчина участвовал в уничтожении евреев по Киевом.

Захарова заявила, что кто-то целенаправленно назначает потомков нацистов на важные посты в странах коллективного Запада. Она также привела в пример канцлера Германии Фридриха Мерца, будущего председателя Генассамблеи ООН Анналену Бербок и т. д. По ее словам, тенденция заметна.

При этом дед Метревели Константин Добровольский после войны заявлял, что в Бабьем Яру, где казнили евреев, его не было. Захарова назвала это «стандартным поведением для военных преступников, стремившихся избежать ответственности».

Офпред МИД РФ отметила, что в 1943 году Добровольский получил разрешение на вывоз сына в Европу, после чего его следы потерялись. Захарова предположила, что Добровольского могли ликвидировать либо наступающие части Красной Армии, либо подразделения НКВД-МГБ после войны.

Сын Добровольского выжил. Он вместе с матерью бежал в Гонконг, где и родилась Блейз Метревели. Затем семья перебралась в Великобританию.