Набиуллина: рост цен на квартиры съел всю выгоду от льготной ипотеки

Гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 12 ноября, сообщает РБК. По ее словам, выгоду от льготных ставок фактически поглотил рост цен на недвижимость. Объем кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 трлн рублей, причем основная часть этой суммы приходится на ипотеку.

«Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию. А льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что масштабная поддержка спроса через льготные программы не гарантирует повышения доступности жилья. Если предложение на рынке не успевает за спросом, стимулируемым дешевыми кредитами, рост цен нивелирует выгоду от сниженной процентной ставки.

Именно это, по словам Набиуллиной, произошло со льготной ипотекой: экономия заемщиков на процентах была фактически «съедена» подорожанием квартир.

В Банке России ранее также указывали на последствия массового льготного кредитования. Согласно материалам регулятора, за время действия ипотечных программ с господдержкой было выдано около 4 млн кредитов на сумму более 19 трлн рублей. При этом цены на жилье в новостройках почти удвоились.

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